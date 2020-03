Yoga demenziale: MIGLIORA LA TUA VOCE

Contenuto disponibile solo dopo accettazione dei cookie

Come fanno gli attori e i cantanti ad avere una voce forte e bella? Conoscono un trucco che puoi imparare in pochi minuti. Poi tocca allenarsi un po’.

Un percorso in 22 giorni per assimilare nuove modalità. No guru, no superpoteri!

Quinta pillola di Yoga Demenziale per allietare e rendere utile la tua detenzione.

LE ALTRE PILLOLE LE TROVI QUI:

1) Ridere fa bene

2) Il respiro

3) Il movimento rallentato

4) Sesso: la penetrazione morbida

22 pillole in 22 giorni per spostare il tuo punto di osservare bene alcuni aspetti della realtà che hai davanti agli occhi ma potresti non avere identificato.

Domande sulla voce naturale

