Una bicicletta scolpita secoli fa in un tempio Balinese? Alieni sulla Terra nell’antichità?

Smascheriamo le fake news sulle origini de mondo

Stupefacente quanto sembra una bici. Infatti è una bici! Sono molte le sculture moderne inserite nel restauro di antichi tempi e chiese.

Veramente incredibile come nascano bufale che poi non si riescono a fermare.

Prosegue il racconto di una serie di fantasmagorici fake orchestrati da alcuni furbastri che speculano sull’idea che l’umanità sia stata “creata” tramite manipolazione genetica sulle scimmie da alieni sbarcati sulla terra decine o centinaia di migliaia di anni fa.

Mi sono già occupato della questione, relativamente alle piramidi, nel libro: “La grande truffa delle piramidi. Non le hanno costruite né i faraoni né i marziani”

