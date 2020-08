Pitagora e il mistero dell’aritmetica geometrica

Un mistero conosciuto da pochi

Vorrei parlarti di un mistero conosciuto da pochi. Nell’antichità, dalla Grecia alla Cina, si sviluppò un approccio alla scienza che oggi non viene considerato né dal punto di vista mistico né da quello matematico; i matematici lo liquidano come ciarpame mistico magico; i mistici non sono interessati agli aspetti matematici e si occupano solo di simboli arcani (che a mio parere c’entrano poco o nulla col pensiero scientifico di Pitagora e dei suoi epigoni). Da anni mi interesso di questo argomento. Ho creato un gruppo FB per chi ha voglia di scambiare idee su questo tema. Ripeto non mi interessano gli aspetti mistico religiosi, simbolici, psicologici…Intanto ecco una primo assaggio del discorso.

Pitagora, il precursore

Le scoperte di Pitagora sulle proprietà dei numeri, la geometria e l’armonia dei suoni rappresentano un esempio originale di ragionamento scientifico. Ma pochi matematici sono interessati a conoscere il modello frattale, geometrico e aritmetico che lui aveva elaborato partendo dalle antichissime teorie alchemiche dei babilonesi.A pochi interessa capire come gli antichi riuscirono a scoprire il rapporto aureo secoli e secoli prima che Fibonacci lo descrivesse in termini matematici.

