110 Sfumature di Ecobonus: IL CORSO

Ne avrete certamente sentito parlare, il SuperBonus 110% è una misura voluta dal governo dopo la grave emergenza Covid-19 che, oltre alla salute, ha colpito anche l’economia italiana. Per rilanciare il settore edilizio, in ottica green, è stato creato l’Ecobonus 110%, cioè la possibilità di migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni usufruendo di una detrazione fiscale del 110%, cioè il 10% in più di quanto si spende.

In questo modo è possibile migliorare l’efficienza della propria casa gratis. Il Superbonus 110% comprende anche il Sismabonus, una detrazione che viene riconosciuta ai coloro che mettono in sicurezza dai terremoti la propria abitazione.

L’Ecobonus 110% non è però semplicissimo da comprendere, ha molte clausole diverse ed è necessario avere chiarimenti nell’interpretazione della normativa fiscale in materia di agevolazioni edilizie e cessione del credito di imposta, tra decreti attuativi del Mise, leggi e provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate e non commettere errori fatali per l'ottenimento delle agevolazioni.

Per questi motivi abbiamo creato il corso “110 sfumature di Ecobonus”, in cui spieghiamo, con l’aiuto di ingegneri e commercialisti, come districarsi tra interventi “trainanti” e “trainati”, “Attestato di Prestazione Energetica”, spese ammissibili e non, detrazioni, eccetera.

Il tutto spiegato in modo semplice e chiaro.

Un corso fondamentale per chi vuole rendere la propria abitazione più sostenibile senza incappare in fregature o errori.

All’interno del corso Jacopo Fo fa inoltre una panoramica generale sulla casa ecologica.

Il corso di articola in 8 lezioni + 5 brevi video di presentazione dei docenti.

Iscriviti subito, abbiamo deciso di bloccare il costo del corso a 54,00 € (invece di 92€) per dare la possibilità al maggior numero possibile di persone di accedere alle informazioni sull'Ecobonus 110% con un investimento accessibile.

Per iscriverti subito https://www.alcatraz.it/110-sfumature-di-ecobonus/!



