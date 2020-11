Siamo riusciti a organizzare un gruppo d’acquisto per il Bonus Casa 110%, coordinato dal professor Maurizio Fauri, docente dell’Università di Trento.

Per ora riusciamo a intervenire solo per gli immobili in Lombardia e Trentino Alto Adige.

Tecnici professionalmente qualificati sono in grado di gestire tutto il progetto (progettazione, pre certificazione, lavori edili, impianti, post certificazione) e il pagamento con la sola cessione del credito fiscale del Bonus.

Il tutto GRATIS, paghi con il Bonus!!!

Unendo il nostro potere di acquisto possiamo ottenere condizioni migliori, più garanzie più sicurezza e scelte tecnologiche migliori che nel tempo ci garantiranno maggiori risparmi e confort.

Scrivi all'indirizzo mail info@alcatraz.it

Se ti interessa avere un quadro più preciso di come accedere all’Ecobonus e non rischiare fregature abbiamo creato un corso on-line, un servizio di consulenze rapide a 35 euro, oppure una seconda opinione sui progetti dal punto di vista tecnico-finanziaria e contrattuale.

Per maggiori informazioni clicca qui!